Burkina Faso: Au coin du palais-Dédougou - Un boutiquier surprend son voleur

Dédougou : un boutiquier surprend son voleur

Né en 1993, sans domicile fixe et déjà condamné à un an de prison ferme pour vol, C.K. a été appréhendé, le 20 août 2017, pour tentative de vol dans la boutique de K.I. Le lundi 25 août 2017, il comparaissait devant les juges du Tribunal de grande instance de Dédougou pour s'expliquer sur ces faits. A la barre, le présumé coupable a avoué avoir tenté dans la nuit du 19 au 20 août 2017, de casser la boutique de K.I. sans y parvenir, à l'aide d'une pioche trouvée sur place.

Et dans l'incapacité de forcer la porte de la boutique, il s'était résigné à abandonner sa basse besogne, et c'est en ce moment que le propriétaire des lieux a fait son apparition. Selon le procureur du Faso, C.K. ne s'est pas résigné à abandonner son acte, comme il tente de le faire croire à la Cour, mais plutôt il a été interrompu par K.I. qui l'a surpris. A en croire les témoignages de K.I., ce sont les bruits qui l'ont d'abord alerté aux environs de 23 heures, mais il n'a trouvé personne à son réveil.

Aux environs de 1 heure, les mêmes bruits ont repris et cette fois, il a aperçu C.K. qui a pris les jambes au cou. Il s'en est suivi une course-poursuite, qui a permis non sans difficulté, de le saisir et le conduire devant les juridictions. Estimant que C.K. est un voleur professionnel, le parquet a souhaité que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, d'autant plus que le prévenu n'est pas à son premier forfait. Il a donc requis une peine de 36 mois de prison ferme à son encontre. C.K. sera situé sur son sort le 9 octobre 2017.

Le voleur de chèvre et la fête du 15 août

Agé de 19 ans, C.S., un soudeur domicilié à Solenzo dans la province des Banwa, était cité devant le Tribunal de grande instance de Dédougou, le lundi 25 septembre 2017. Il devait répondre des faits de vol sur une chèvre appartenant à B.I. Sans détour, le prévenu a reconnu les faits à la barre, soutenant qu'il a volé la chèvre le 8 août 2017 pour préparer la fête du 15 août 2017 qui pointait à l'horizon. Un aveu qui a permis à la Cour de vider rapidement ce dossier. « On aurait pu comprendre s'il avait volé pour se soigner, mais voler pour préparer la fête, c'est méchant », a estimé le procureur du Faso. De ce fait, le parquet a requis que C.S. soit déclaré coupable et condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois fermes. Il doit patienter jusqu'au 9 octobre 2017 pour être situé sur son sort.

Voleur et tradipraticien

K.A., un repris de justice déjà condamné à 48 mois pour vol de bœuf, a comparu le lundi 25 septembre 2017, devant le Tribunal de grande instance de Dédougou, pour encore répondre des faits de vols, cette fois sur des poulets. En effet, c'est à la faveur d'une pluie, a expliqué le procureur du Faso, que K.A. qui s'est fait passer pour un tradipraticien à l'audience, s'est introduit au domicile de dame T. pour lui soustraire ses poulets. Le lendemain, ayant constaté la disparition de ses gallinacés, T. a entrepris des recherches qui l'ont conduite chez K.A. où elle retrouva deux de ses trois poulets disparus. A la barre, K.A. nie avoir volé ces poulets, arguant que c'est l'un de ses patients qui les lui a offerts en compensation de ses soins. Malgré tous les efforts du parquet pour avoir l'identité du patient en question, K.A. refusera de se prononcer. Ce qui amènera le procureur à émettre des doutes quant à l'existence réelle de ce patient. A la suite des débats contradictoires qui ont permis au prévenu et à la victime de s'expliquer, le parquet a demandé à la Cour de déclarer K.A. coupable des faits à lui reprochés, et de le condamner à 12 mois de prison ferme. Le délibéré a été mis au 9 octobre 2017.

Société Nationale burkinabè d'Hydrocarbures (SONABHY)

Suite à l'article paru dans le SIDMAYA n°8493 du jeudi 21 septembre 2017 sous la rubrique «AU COIN DU PALAIS » et ayant pour titre «LA SONABHY/BOBO TIENT SES SIX VOLEIURS», nous avons l'honneur de vous informer que contrairement à ce qui y est écrit, les six accusés ne sont pas des travailleurs de la SONABHY. Ils sont des employés d'une agence de gardiennage avec laquelle la SONABHY avait un contrat de prestation de service. Vous remerciant pour l'intérêt que vous portez à notre société, nous vous prions, Monsieur le Directeur de Publication, de porter cette correction à l'attention de vos lecteurs.

Meilleures salutations.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE