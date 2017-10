Burkina Faso: L'autre regard - Les eaux pestilentielles des marchés publics

L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a présenté à la presse mardi dernier, son rapport d'activités au titre de l'année 2016. On retient que 23 entreprises convaincues de falsification de documents pour la plupart d'entre elles, ont été exclues de la compétition pour la commande publique.

A scruter le rapport de l'ARCOP à la loupe, on réalise avec dépit que les marchés publics ne sont pas encore sortis des eaux infectes et putrides de la fraude, de la corruption de l'absence d'un système fiable de contrôle et de responsabilité. Ils doivent même tenir leur très peu enviable rang parmi les secteurs les plus corrompus au Burkina Faso. Un seul fait illustre cette situation dans le document.

Comme par hasard, ce sont trois sociétés (SOKOCOM SA, EKOF, EKIF), appartenant à un même individu, qui viennent en tête du hit-parade des entreprises mis au bac des marchés de l'Etat. Les observateurs de ce secteur ont cru rêver. En effet, SOKOCOM qui continue d'étendre allègrement ses tentacules dans les arcanes de la commandante publique est cette entreprise poursuivie en 2006 pour avoir imité la signature du ministre des Finances de ce pays à cette époque pour vider les caisses d'une « jeune » banque libyenne qui venait de s'installer au Burkina Faso. L'affaire avait fait grand bruit.

Elle a été évoquée en Conseil des ministres ou la société de l'entrepreneur véreux a été exclue de tous les marchés de l'Etat avec, en prime, une poursuite judiciaire au pénal pour faux et usage de faux en écriture publique pour avoir falsifié la signature du ministre des Finances. Il encourait la réclusion criminelle. Que nenni. Comme de l'eau sur les plumes d'un canard, SOKOCOM muée en SOKOM SA, a toujours eu pion sur rue avec les mêmes pratiques mafieuses. Résultat, elle se retrouve épinglée, dix ans après, dans le rapport 2016 de l'ARCOP avec 22 autres entreprises faussaires essentiellement pour « falsification de documents administratifs ». En d'autres termes, ces sociétés ont fait de la falsification leurs sports favoris.

Certaines ont bidouillé leurs agréments pour se retrouver dans des catégories plus intéressantes afin de conquérir des marchés juteux. Elles ont bidonné leur chiffre d'affaires, d'autres ont frauduleusement utilisé des CV d'ingénieurs dans le seul but de satisfaire à des prescriptions techniques à l'insu des concernés... En tout et pour tout, ces sociétés ne reçoivent qu'une exclusion temporaire des marchés publics. Ce qui signifie qu'elles n'ont donc qu'à attendre patiemment quelques temps avant de repartir à l'assaut des deniers publics.

Elles ont aussi la latitude de renaître sous d'autres noms pour poursuivre l'œuvre de siphonage des ressources de l'Etat avec, parfois des complicités internes. En vérité, sanctionner une société, personne morale inanimée en parfaite connaissance de la personne physique dont les mains expertes ont contribué à la falsification relève de ce que le langage populaire appelle « la sorcellerie ».

Il ne sert finalement pas à grand-chose d'alléger des procédures si c'est pour attribuer des marchés à des entreprises appartenant à des repris de justice, des personnes peu recommandables. La seule réforme qui vaille, de notre point de vue, est celle qui introduirait de sévères sanctions contre les personnes physiques tapies derrière les sociétés profitant des failles juridiques pour se remplir indûment les poches. Tant que le gain sera supérieur au risque encouru, toute tentative de mettre fin ou d'atténuer les pratiques frauduleuses dans la passation des marchés est vouée à l'échec.

A côté des entreprises prêtes à bafouer toute règlementation pour décrocher, il faut compter avec la situation encore plus grave de celles dont la marque de fabrique est le sabotage des marchés publics avec des travaux ébauchés s'ils ne sont pas abandonnés. Curieusement les sanctions sont très rares à l'encontre de cette catégorie de société. A part quelques cas de résiliation de contrats pour défaillance constatée, il suffit d'obtenir, en y mettant le prix, son précieux PV de réception définitive et le tour est joué. Par la suite, c'est tant pis si le moindre vent emporte le toit du bâtiment à peine réceptionné, si l'école ou les logements d'enseignant s'écroulent subitement.

C'est franchement un doigt d'honneur (que les puritains nous en excusent) qui est fait aux populations d'apprendre au détour d'un compte rendu du Conseil des ministres que l'entrepreneur qui a saboté les infrastructures sociales de base du coin est attributaire d'un lot encore plus gros.

Les marchés publics absorbent l'essentielle de la dépense publique dont le but ultime est la lutte efficace contre la pauvreté. Ne pas entreprendre de courageuses réformes afin d'assainir un milieu devenu un moyen d' « enrichissement sans cause » pour beaucoup, c'est porter un sérieux préjudice à la volonté d'une transformation structurelle de l'économie nationale.