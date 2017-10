Burkina Faso: Commune de Boromo - Des élus locaux informés de leur rôle

Abordant les relations entre CVD et Conseil municipal, M. Bayili a indiqué qu'il existe des relations entre ces deux structures, tant au niveau de la mise en place du CVD que de son fonctionnement, et au moment de sa dissolution.

Le Conseil villageois de développement, a-t-il ajouté, a principalement pour mission de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des Plans communaux de développement, et de participer aux différentes commissions mises en place par le Conseil municipal pour la gestion du développement local.

Le communicateur, Nébilma Bayili, représentant du GERDESS-Burkina, a axé sa communication sur trois points essentiels : les attributions du Conseil municipal, du Conseil villageois de développement (CVD) et les relations entre Conseil municipal et CVD. S'agissant des attributions, Nébilma Bayili a indiqué que c'est le Conseil municipal qui définit les grandes orientations en matière de développement local. Ainsi, a-t-il poursuivi, en tant qu'organe délibérant, le Conseil municipal a des compétences, et celles-ci peuvent être à titre consultatif, de délibération, de contrôle et de développement local.

Les conseillers municipaux et les conseillers villageois de développement (CVD) de Boromo ont été formés sur leur rôle, le 21 septembre 2017, par le Cadre unitaire d'action. Selon le président de l'organisation, Lassina Dao, cette rencontre d'échange vise à minimiser les conflits de compétence entre conseillers municipaux et conseillers villageois de développement.

Le Cadre unitaire d'action de Boromo a organisé, le jeudi 21 septembre 2017, une conférence à l'intention des conseillers municipaux et des conseillers villageois de développement (CVD) de la localité. Le thème a porté sur leur rôle et place dans le développement de la commune.

