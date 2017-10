Burkina Faso: Pascal Zaïda du CED - "Même si c'est au prix de ma vie, le meeting aura lieu..."

Le Cadre d'expression démocratique (CED) a animé une conférence de presse, le mercredi 4 octobre 2017, à Ouagadougou, afin d'expliquer l'annulation de son meeting prévue pour le 7 octobre prochain.

Le Cadre d'expression démocratique (CED) dirigé par Pascal Zaïda projetait un « grand » meeting le 7 octobre 2017 en vue de protester contre « la mal gouvernance », « les détentions arbitraires », « les tribunaux d'exception » et « les attaques terroristes ».

Ce meeting qui, en principe, devrait se tenir à la place de la Nation, a été annulé par l'autorité communale invoquant « des risques d'affrontements et de débordements ». C'est pour donner son appréciation sur l'interdiction de ce rassemblement que le CED a animé une conférence de presse, le mercredi 4 octobre 2017, à Ouagadougou .

Selon Pascal Zaïda et ses camarades, toutes les dispositions avaient déjà été prises pour la bonne tenue du meeting. De son avis, les forces de l'ordre et de sécurité avaient même été saisies pour l'encadrement du rassemblement afin de parer à toutes éventualités. Mieux, ajoute Pascal Zaïda, le CED avait eu « l'onction » des autorités religieuses et coutumières pour la tenue du meeting.

Ainsi, pour lui, les raisons sécuritaires et les risques d'affrontements qui expliqueraient, selon la mairie, l'annulation de son meeting ne sont rien d'autres que politiques et donc infondées. « C'est une décision politique et à ce titre, nous l'avons dit, nous nous fions à la Constitution de notre pays», a-t-il martelé.

Et d'indiquer que le meeting se tiendra le 21octobre 2017, à la place de la Nation et ce, malgré les injonctions de l'autorité. «Cela fait la 2e fois que l'on annule nos activités. Même si c'est au prix de ma vie, le meeting aura bel et bien lieu le 21 octobre 2017 », a insisté Pascal Zaïda.

Selon lui, la Constitution du Burkina Faso, garantissant à tous la liberté de manifester, il est impensable donc qu'on permette à certains de mener leurs activités alors que d'autres sont brimés. Pourquoi vouloir défier une décision émanant d'une autorité administrative ? A cette question, Pascal Zaïda a fait savoir que pour la tenue de son meeting toutes les formalités administratives nécessaires ont été remplies.

C'est pourquoi, il affirme ne pas comprendre les véritables mobiles de l'annulation de son meeting. A l'en croire, la gestion d'un problème sécuritaire est du ressort de la police ou de la gendarmerie et non l'affaire de la mairie «Du point de vue déontologique, lorsque vous avez un problème sécuritaire, ce sont les forces de l'ordre qui ont le plein pouvoir d'annuler une manifestation et non la mairie.

Pour cela, nous l'attaquerons devant le tribunal de l'administration pour des explications», a déclaré le leader du CED.