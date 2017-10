Burkina Faso: Kidyzmag - Un nouveau magazine pour les tout-petits

Terminiyis Média a présenté officiellement Kidysmag, un magazine dédié aux jeunes et aux enfants, le jeudi 28 septembre 2017 à Ouagadougou.

Kidyzmag, est le nouveau magazine (bimensuel) Terminiyis Média, destiné aux enfants de 7 à 12 ans. Il a été présenté officiellement à la presse, le jeudi 28 septembre 2017 à Ouagadougou.

La particularité de ce magazine réside dans le fait qu'il se veut être un compagnon pour le lecteur et les concepteurs. Il veut donner à l'enfant des connaissances scientifiques, historiques, géographiques et culturelles, selon les responsables de Kidyzmag ladite société. Pour le directeur général, Lionel Bilgo, Terminiyis Média a pour vocation de travailler et de produire des contenus à but éducatif, mais aussi des contenus qui peuvent changer le visage de l'Afrique à travers le mental.

«On a décidé de commencer avec les petits parce qu'à cet âge le cerveau est fertile et il suffit de planter les graines et voir pousser les fruits de l'arbre», a-t-il laissé entendre. Il a poursuivi en disant que les fruits seront meilleurs, s'ils ont la pédagogie et la ligne éditoriale adaptée pour parler à leurs enfants et à la jeunesse. Il a, par ailleurs, fait savoir que Terminiyis est un media panafricain implanté au Benin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal et bientôt au Niger et au Mali.

Il a continué en faisant savoir que les implantations pour certains sont juridiques et pour d'autres, elles sont des implantations en termes d'exploitations de marques ou de partenariat avec d'autres maisons d'édition qui éditent dans ces pays. Il a expliqué que la société est née, il y a 6 à 7 mois au Burkina avec un capital d'environ deux millions de F CFA.

Pour la rédactrice en chef, Moudjibath Daouda-Koudjo, Kidzymag est un magazine éducatif par excellence qui aide l'enfant non seulement à aimer la lecture, mais aussi à découvrir par lui-même, des choses qui vont l'aider à grandir et à se construire. « Il y a plusieurs rubriques dans ce magazine et toutes peuvent être classées en trois catégories pédagogiques que sont : découvrir, se construire et agir », a-t-elle souligné.

Elle a poursuivi en faisant savoir que ce magazine donne d'abord, le gout de la lecture à l'enfant. Ensuite, il enseigne à l'enfant le monde qui l'entoure, lui apprend les valeurs de la société en lui présentant le parcours de personnages de référence.

Enfin, il lui enseigne le vivre-ensemble, le genre, la citoyenneté... Elle a, par ailleurs, ajouté que dans ce magazine, on découvre des portraits de certaines personnalités, soit du présent, du passé et dont les enfants pourront prendre comme modèle et pouvoir se positionner par rapport à un sujet. Kidyzmag est en vente au prix de 1500 F CFA.

Quant à l'abonnement, il est au tarif de 7500 F CFA pour 6 numéros. Le 1er numéro paraîtra le 1er octobre 2017 au Burkina et dans les autres pays de la sous-région précédemment cités.