Tunisie: Des étincelles, en attendant la flamme

Et même lors du temps additionnel de la seconde période, un léger sursaut local a très vite été annihilé par un CA réaliste, froid et méthodique.

En clair, l'insouciance et la fougue qui caractérisent tant cette jeune équipe sud-africaine se sont ainsi heurtées à la réalité du jour, butant sur un adversaire qui ne lui ressemble pas. Des Clubistes plus expérimentés, plus matures, maîtrisant parfaitement leurs émotions.

Bref, pour atteindre la finale, réalisme et opportunisme ne suffisent pas. Il faudra puiser dans ses tripes et sortir le grand jeu pour plier le match. Des satisfactions sont toutefois à souligner.

Au-delà des péripéties d'un match de niveau moyen de part et d'autre, le CA doit apprendre à doser et gérer ses efforts (fatigue oblige face à des adversaires frais à souhait).

Maintenant, il s'agit de corriger certaines imperfections constatées en terre sud-africaine comme le faible repli défensif et un milieu trop laxiste pour pouvoir combiner entre les lignes et se montrer dangereux à plusieurs reprises.

En football, la donne est claire : le problème quand on ne marque pas, c'est que l'on s'expose. Et Supersport n'est pas passé loin de la catastrophe durant le premier half.

