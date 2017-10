Congo-Brazzaville: Opération décrispation

Le président Denis Sassou Nguesso a entamé des échanges mardi dernier avec les forces vives de la région du Pool.

Il faut sortir de la crise qui déchire la région du Pool depuis avril 2016. Tel était le sens de la rencontre qui a réuni mardi dernier en la salle des banquets du palais présidentiel de Brazzaville, le président congolais et les forces vives de cette région. L'échange entre Denis Sassou Nguesso et les évêques, notabilités, sages, personnalités politiques et autres cadres du Pool a tourné autour du pardon, de la réconciliation et de la création de couloirs humanitaires. Au cours de cette réunion, une constance s'est dégagée tout de même : depuis dix-huit mois, cette instabilité a déjà occasionné de multiples viols et vols, et il faut tourner cette page triste. Dans leur déclaration, les forces vives ont formulé un ensemble de recommandations pour une sortie de crise.

«Nous sollicitons la réalisation des propositions suivantes : l'ouverture des couloirs sécurisés pour encourager la sortie des jeunes en déperdition; leur cantonnement et leur réinsertion sociale à travers les programmes du Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants; la libre circulation des personnes, des biens et surtout des vivres», a déclaré Dominique Loubassou, leur porte-parole. Les visiteurs sollicitent également «le retour dans leurs villages respectifs, des populations déplacées et leur accompagnement à travers des programmes d'assistance humanitaire; la relance du trafic ferroviaire et routier; le fonctionnement régulier de l'administration publique; la réouverture des écoles et centres de santé». Des mesures auxquelles le chef de l'Etat a adhéré. «S'il vous plait, il faut que ces jeunes gens-là sortent avec leurs armes. Cela ne peut pas être autrement parce que nous vivons des phénomènes de récidive. Ce sont des récidivistes.

On créera les conditions pour qu'ils sortent. Il faut qu'ils sortent avec les armes. On pourra même les leur racheter», a indiqué Denis Sassou Nguesso. «Le président ne va pas les tuer. La plupart d'entre eux sont de pauvres jeunes gens enrôlés dans les sectes (... ) On ne peut pas soigner un mal sans faire de diagnostic. Nous allons créer les conditions pour que soit mis fin à cette situation et ceci sans délai», a-t-il rassuré. Confrontée à une crise qui a démarée en avril 2016 par une insurrection des Ninjas Nsiloulou fidèles à Frédéric Bintsamou alias Pasteur Ntumi, après la réélection de Denis Sassou Nguesso à la présidence, la région du Pool subit de lourdes conséquences. Au moins 138 000 personnes sont en situation de détresse, causée par une interruption du trafic ferroviaire et une inflation des coûts de denrées alimentaires.