Mali: Application de l'accord de paix au pays - L' ONU regrette une absence de progrès

Cette menace croissante, selon le secrétaire général de l'ONU, pourrait finalement avoir une incidence sur la paix dans les Etats voisins, notamment le Niger et le Burkina Faso. Il appelle donc la communauté internationale à soutenir l'avènement du G5 Sahel, la force multinationale de lutte contre le terrorisme en Mauritanie, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad.

«Je suis profondément préoccupé par les développements récents au Mali, en particulier la reprise de violents affrontements entre les groupes armés signataires de l'accord de 2015 et les turbulences politiques entourant le référendum constitutionnel», fustige M. Guterres. Il regrette le fait qu'aucun progrès n'ai été fait pour l'application de l'Accord de paix et la réconciliation au Mali. «Alors que le pays entre dans une période électorale intense, s'achevant avec une présidentielle en 2018, le soutien inébranlable et l'engagement des parties signataires en faveur du processus de paix sont des pré-requis pour éviter de descendre dans un cercle vicieux de violence et de chaos, compromettant l'avenir du Mali et ses chances d'une paix durable», poursuit-il.

Dans un rapport du Conseil de sécurité publié mardi dernier, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU) déplore l'absence de progrès politiques au Mali pour l'application de l'accord de paix de 2015. Antonio Guterres parle d'une recrudescence des violences dans ce pays au cours des derniers mois. Il regrette en particulier l'absence d'avancée administratifs et institutionnels à Kidal dans le nord et Tombouctou dans le centre.

