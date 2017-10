Centrafrique: Un bon signal

La décision du Mouvement patriotique pour la Centrafrique (MPC) de quitter le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) de l'ancien vice leader de l'ex Séléka, Nourredine Adam, vaut son pesant d'or.

Le revirement intervenu lundi denier est d'autant plus crucial qu'il s'intègre dans la dynamique du désarmement initiée par le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, et partant dans le processus de stabilisation et de normalisation du pays. Il est clair que le processus du Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement (DDRR) constitue le pilier majeur de la normalisation. Le MPC l'a parfaitement compris. Son option de renoncer aux armes mérite, en conséquence, d'être saluée. En même temps, ce choix pour la paix représente un bon signal pour les groupes extrémistes.

Lesquels devraient se rendre compte que le processus de stabilisation et de normalisation est bel et bien en marche et que la majorité du peuple centrafricain est déterminée à le conduire à bon port. Pour s'en convaincre, il suffit de relever que des milices d'auto-défense parties de Bangassou au sud-est du pays ont repoussé récemment des mercenaires janjawid qui avaient assiégé la ville de Zemio. Dans la logique de la consolidation de la paix, l'Institut des Nations unies pour la recherche et le désarmement a entamé à Bangui , la capitale, une évaluation de la gestion des armes et des munitions avec la collaboration de la Commission nationale des armes légères et de petit calibre ainsi que l'appui du Service anti-mines de l'Organisation des Nations unies en RCA et de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies en Centrafrique (MINUSCA) .

L'autre preuve de la concrétisation du processus de stabilisation et de normalisation est, à coup sûr, la reprise des prières vendredi dernier, à la Mosquée du quartier Miskine . Les musulmans n'étaient pas les bienvenus, il y a quelques mois, dans la mosquée dirigée avant décembre 2013 par le père Nourredine Adam. Elle avait été vilipendée pour ses prédications extrémistes.