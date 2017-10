Burkina Faso: Offre de soins de santé - Un règlement intérieur pour éviter les conflits

L'ONG Santé-Sud a organisé une rencontre d'échanges avec des professionnels de santé de la région du Centre et des acteurs des collectivités territoriales, le 4 octobre 2017, au sein de la mairie centrale. L'objectif a été de présenter à ces acteurs, un draft du règlement intérieur au profit des formations sanitaires du Centre.

Promouvoir le bien-être social et sanitaire des populations des zones non-loties de Polesgo, Bissighin et Yamtenga est l'un des objectifs premiers de l'ONG Santé-Sud. Ce, en améliorant l'accès à des soins de qualité par une démarche combinant travail social et action sanitaire.

C'est sur cette base que l'ONG a commandité l'élaboration d'un règlement intérieur afin de faciliter l'offre de soins de santé : Le 4 octobre 2017, dans l'enceinte de la mairie centrale de Ouagadougou, les responsables de Santé-Sud ont présenté le draft de ce règlement intérieur aux acteurs des services de santé et des collectivités territoriales.

Au nombre de 31, ces participants viennent exactement de la mairie de Ouagadougou, des mairies des arrondissements n°4, 8 et 11, des ministères de la Santé, de l'Administration territoriale et de la Sécurité.

L'objectif est de recueillir les derniers amendements de tous ces acteurs afin de proposer un document consensuel, a dit la Coordonnatrice générale de Santé-Sud, Lucie Ouédraogo.

«Ce règlement intérieur va permettre à la population et aux agents de santé de travailler pour éviter certaines incompréhensions qui pourraient déboucher sur des délits dans les centres de santé. Ce document précise clairement les orientations des différents acteurs, c'est-à-dire l'attitude que doit adopter un agent de santé face à un patient et ce que ce patient doit adopter comme comportement pour bénéficier de soins appropriés», a expliqué Mme Ouédraogo.

Elle a de ce fait appelé les collectivités territoriales à jouer un rôle de sensibilisation. Une invite entendue par celles-ci. Car, la 4e adjointe du maire de Ouagadougou, Martine Kaboré a rappelé que la sensibilisation des citoyens fait partie des actions phares de la mairie. «Nous allons continuer dans ce sens», a-t-elle promis.

«C'est un outil important qui complète les textes normatifs que l'on devrait avoir au niveau sanitaire afin de mieux réguler les rapports entre les acteurs qui interviennent au sein de la formation sanitaire. Les structures de base comme les CSPS sont gérées par les collectivités territoriales. Donc il faut bien que chacun connaisse sa place et joue sa partition comme il se doit», a soutenu le directeur régional de la santé du Centre, Dr Wilfried Ouédraogo.

En plus des Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) de Polesgo, Bissighin et de Yamtenga, l'ONG Santé-Sud intervient dans le Centre médicale avec antenne chirurgicale (CMA) de Kossodo et de Paul IV.