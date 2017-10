Angola: Lancement du portail « 0 Académico »

Luanda — Les étudiants de l'Université Agostinho Neto (UAN) ont mis, jeudi, à la disposition de la société le portail " O Académico" (l'universitaire), un espace destiné à contribuer à l'interaction entre étudiants et enseignants, et diffuser les connaissances technico-scientifiques produites par les professeurs, non enseignants et professionnels des autres branches du savoir.

Il s'agit d'un espace crée pour aider à répondre à certaines inquiétudes de la Communauté des étudiants et de la société en divulguant les travaux scientifiques et académiques nécessaires.

Selon le coordinateur adjoint du projet, António da Costa, interviewé par l'Agence Angola Presse (Angop), l'intention est de placer le réseau d'informations qui puisse être utile au processus de formation des étudiants en général, surtout que le portail pourra être consulté par les étudiants des autres institutions de l'enseignement supérieur angolaises.

"Ce portail sera un espace de recherche, de discussion et d'analyse entre les étudiants, avec la participation des enseignants et chercheurs », a-t-il dit ajoutant que des protocoles ont été signés avec librairies, centres d'études et de recherche pour introduire dans le portail toute information relative à la bibliographie académique qui existe dans ces espaces qui puissent être utiles aux étudiants.