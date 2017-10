Angola: Une gouvernante réaffirme la famille comme pilier de la nation

Luanda — La ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Victoria Correia da Conceicao, a considéré jeudi comme une priorité du secteur de continuer à voir la famille comme un pilier de la Nation.

Ministre de l'Action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, Victória Francisco Correia Conceição lors de l'acte de remise et reprise

La gouvernante a fait cette déclaration à l'acte de remise et reprise avec sa prédécesseur, Filomena Delgado, en présence des responsables et fonctionnaires du dissout Ministère de la Famille et Promotion de la Femme, qui, dans le nouvel Exécutif, est associé au Ministère de l'Assistance et Réinsertion Sociale.

Selon Victória da Conceição, les programmes d'autonomisation de soutien aux familles vivant dans la pauvreté, les politiques de genre et d'appui aux femmes angolaises, en particulier la violence domestique, feront également partie de l'intervention du secteur.

«Nous voulons assurer la disponibilité de services sociaux différenciés à la famille, en particulier les plus vulnérables, en développant des projets réalisables», a-t-elle expliqué.

En ce qui concerne le personnel du secteur, la ministre a affirmé que la politique à entreprendre serait de travailler en équipe, profitant de tous ceux qui sont prêts à travailler dur et avec dévouement pour répondre aux attentes des citoyens.

Parlant des actions menées par le ministère de la Famille et Promotion de la Femme, elle a reconnu que beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de la promotion politique, économique et sociale des femmes et des familles, avec des améliorations significatives dans le domaine de l'égalité des sexes, grâce à l'engagement de l'Exécutif et la mise en œuvre des compromis assumés aux niveaux national et international. A son tour, la ministre sortante, Filomena Delgado, a déclaré qu'au parlement, elle continuerait de travailler en faveur des familles et de l'éradication de la pauvreté.

Elle a dit que malgré la fusion des deux ministères, la responsabilité envers la famille est majeure, car elle doit constituer le noyau de la société.

Victoria de Conceição est diplômée en psychologie de l'Institut Supérieur de l'Education de l'Université Agostinho Neto, maître en psychologie sociale de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, au Brésil.

Elle a déjà occupé le poste de vice-gouverneur dans la province de Huila, députée de l'Assemblée nationale et secrétaire d'État à la famille et promotion de la femme.