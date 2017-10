Angola: Appel au renforcement d'aide aux réfugiés de la RDC dans le pays

L'Angola participe à la rencontre en qualité de l'Etat observateur du Comité Exécutif, avec une délégation conduite par l'ambassadeur Apolinário Jorge Correia, et intégrée par les experts du Ministère de l'action Sociale, Famille et Promotion de la Femme, ainsi que diplomates de cette Mission Permanente de l'Angola.

"Malgré les difficultés économiques et financières que l'Angola traverse, le pays n'a pas cessé de prêter assistance d'urgence et humanitaire aux refugiés de la RDC, ayant disposé des grands espaces de terres pour que les réfugiés produisent les aliments pour leur autosuffisance », a-t-il dit.

Le diplomate a réitéré la gratitude du Gouvernement angolais, à l'appui de la Communauté internationale à travers le HCR et d'autres organisations du système des Nations Unies dans l'action en faveur des réfugiés et demandeurs d'asile qui vivent en territoire angolais.

