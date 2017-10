Cameroun: Chantiers de la CAN 2019 - Le gouvernement rassure les prestataires

Le ministre des Sports et de l'Education physique a présidé une réunion hier avec les responsables des structures de construction et de réhabilitation des stades.

Pour une bonne organisation de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2019, l'essai « infrastructures sportives » doit être transformé. Absolument. C'est pour cette raison que le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt, a présidé hier, dans la salle de conférences du stade Ahmadou Ahidjo, une séance de travail avec les responsables des entreprises chargées de la construction et de la réhabilitation des infrastructures sportives de la CAN à venir.

Il était notamment question «de faire le point sur l'avancement des travaux sur le terrain», a déclaré Bidoung Mkpatt. Le Minsep a aussi demandé à ces dirigeants de redoubler d'ardeur au travail, tout en les encourageant, car le Cameroun n'est pas à l'abri d'une imminente première mission d'inspection de la CAF. La régularisation administrative suivra. Son absence ne saurait donc constituer un frein dans l'avancement des travaux.

Ils étaient donc tous là. Les responsables de ces entreprises déjà présentes sur les six sites retenus que sont Mfandena, Olembe, Douala, Buea-Limbe, Garoua et Bafoussam. Pour coller un visage aux différents intermédiaires, les responsables des sites ont été présentés. «Pour que les responsables des entreprises puissent se rapprocher d'eux le moment venu», a souligné Oumarou Tado, le Secrétaire général du ministère des Sports et de l'Education physique.

Toutes les infrastructures sportives doivent être livrées trois mois avant le coup d'envoi du tournoi, prévu en juin-juillet 2019, et les travaux se poursuivent dans les différents sites. D'ailleurs, selon l'interface de Mota-Engil Africa, chargé de la réhabilitation du stade omnisport Roumdé Adjia de Garoua : «La phase d'installation du chantier est effective.

La barrière et les bureaux sont construits. Les études préliminaires ont été faites avec le Labogenie. Le stade sera en partie préfabriqué, à Garoua» .