Cameroun: Situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest - Le MINCOM dénonce le traitement des faits sur RFI

Il réaffirme que ces manœuvres hostiles, qu'elles aient pour but de déstabiliser notre cher et beau pays ou d'influer sur le fonctionnement de ses institutions, sont vouées à l'échec.

Souvent, ces attaques abjectes et répétitives de RFI contre le Cameroun, se font sous le couvert d'interviews de personnes hostiles à la paix, à l'unité et à la stabilité de notre pays ou de revues de presse mettant en scène d'obscurs journaux de pays de l'Afrique de l'Ouest.

RFI semble légitimer, voire encourager les menaces, intimidations et violences exercées par les sécessionnistes, y compris les incendies des écoles, le recours aux bombes et autres attaques diverses contre les forces de défense et de sécurité.

Depuis un certain temps, Radio France Internationale (RFI) s'illustre négativement par la récurrence d'attaques dirigées contre le Cameroun, notamment dans le traitement de la situation prévalant dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.