Cameroun: Santé - Le CMA de Bepanda ouvre ses portes

Il faut noter que Le CMA de Bepanda est une formation hospitalière qui a en son sein plusieurs services avec des médecins spécialisés. Ici on peut se faire consulter 24h/24 par un urologue, un gynécologue, un ophtalmologue, un dentiste et même qu'il y existe un service qui s'occupe des malades atteint du vih sida.

Durant cinq jours, les populations de Bepanda à Douala/ Cameroun pourront accéder à certains services de façon gratuites et pour d'autre à moindre coût. Au menu de ces journées portes ouvertes, des tests de dépistages gratuits et volontaire du VIH sida, hyper tension artérielle et du diabète. Des dépistages des cancers et des hépatites virales se feront au prix de 2500 mais aussi des consultations en pédiatrie, stomatologie, rhumatologie, gynecologie, ophtalmologie et même des bilans de santé.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.