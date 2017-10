Tunisie: Vers un contrôle renforcé du marché

En fait, la législation tunisienne en la matière vise essentiellement à contrôler le marché en tenant compte des standards internationaux, et ce, dans le but de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs sans porter atteinte au milieu naturel.

Un tel contrôle permettrait aussi de favoriser les exportations industrielles dans la mesure où les produits industriels répondraient aux normes en vigueur au niveau international.

Spécificités des produits industriels

A noter que le contrôle de la sécurité des produits industriels a commencé en Tunisie à la faveur de la loi n°117 en date du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur. C'est ainsi que le concept de la sécurité des produits industriels a été institué. La loi en question concernait tous les produits y compris les produits alimentaires sans tenir compte des spécificités des produits industriels. La sécurité des produits se faisait également au niveau des produits importés. On a constaté, cependant, que le cadre législatif actuel ne consacre pas les principes en vigueur au niveau international en matière de sécurité des produits industriels et le contrôle du marché dans le cadre d'une évaluation et d'une transparence totale. Les mécanismes techniques n'étaient pas, non plus, définis.

La nouvelle législation en cours de préparation entre dans le cadre de la réforme du cadre législatif, relative au contrôle du marché à travers la normalisation et à l'intégration de la métrologie. Des révisions des lois de la normalisation et de la métrologie ont, d'ailleurs, été effectuées au cours des dernières années. Parallèlement, on a lancé des opérations de mise à niveau des structures qui font partie de cet écosystème de qualité et de normalisation en recourant à des comités d'évaluation de conformité, de contrôle du marché, de métrologie, d'analyses et d'essais et de qualité.

Reconnaissance mutuelle

A cet effet, plusieurs programmes ont été concrétisés dont ceux qui concernent le jumelage avec l'Union européenne en vue de renforcer les capacités des structures tunisiennes concernées par le suivi de l'activité du marché, le contrôle de la qualité et la protection du consommateur. On peut citer aussi le programme de consolidation de l'administration tunisienne en vue de renforcer le système national de métrologie. Des conventions sont également préparées pour une reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité.

Le programme d'appui au secteur industriel vise, quant à lui, l'amélioration de la compétitivité et la facilitation d'accès au marché. Le programme de modernisation industrielle et celui de la qualité entrent également dans ce processus. Le premier, deuxième et troisième programme de développement des exportations -- notamment la phase réservée à la gestion de la qualité, la protection du consommateur avec l'implication de la douane et de l'Innorpi -- constitent des composantes du programme précité. Le projet portant amélioration des institutions de soutien à l'industrie a bénéficié, d'ailleurs, d'un financement de la Banque mondiale.

A la faveur de la nouvelle législation, il serait possible d'élargir le domaine d'application du contrôle pour concerner les produits industriels de consommation courante ainsi que ceux destinés aux professionnels. Les nouveaux concepts seront définis comme la déclaration de conformité, l'évaluation de celle-ci, le label de conformité de sécurité-- qui garantit la qualité du produit conforme aux dispositions techniques --, un produit sécurisé ou source de risques. Ce contrôle devrait faciliter l'écoulement des produits fabriqués localement et garantir la sécurité de ceux qui sont importés.