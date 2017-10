Tunisie: Sur la route de l'encre

Kaouther Titch a choisi un thème conducteur : «La route de l'encre ».

Entamant cette expérience artistique si éloignée de sa vraie vie, elle y consacre deux années, se passionnant pour cet univers nouveau, travaillant sur du papier photo auquel elle découvre d'étonnantes réactions à l'encre, testant des sépias, des ors mats, des grisés insoupçonnés, s'essayant à l'écriture automatique, jouant sur les superpositions, offrant à son calame d'étonnantes libertés.

Le résultat est tout aussi surprenant : on y retrouve la mémoire des manuscrits assyriens, et l'empreinte de la Mésopotamie, celle des tablettes sumériennes, les traces de la route de la soie, et les automatismes maîtrisés des surréalistes, les signes et les graffitis de la naissance de l'écriture, et les expériences anamorphiques des psychologues, et des psychiatres.

On croit y voir des calligraphies qui n'en sont guère, des empreintes digitales qui le sont encore moins. On réinvente dans le regard spectateur des intentions, des décisions, des directions qui se révèlent toutes erronées, car si Kaouther Titch a appris quelque chose de son métier d'avocate spécialiste en sciences de la criminologie, c'est bien que le mobile est rarement celui auquel on pense.

Mystérieuse artiste qui nous introduit dans un univers qu'elle crée à chaque œuvre, qu'elle expérimente en même temps qu'elle le livre, Kaouther Titch est quelqu'un qu'il faut suivre.