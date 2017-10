Tunisie: Des peines allant de la prison ferme à la prison avec sursis

- Participation de plus de 650 opérateurs économiques africains, français et tunisiens Plus »

A noter que l'affaire Faïza Souissi a permis l'émergence de deux clans diamétralement opposés, celui de ses partisans et celui de ses détracteurs, parmi lesquels figure l'imam Ridha Jaouadi qui a traité, dans son compte facebook, l'institutrice de « communiste », prenant clairement la défense des prévenus dans cette affaire où ils sont jugés. «Pour avoir accusé la plaignante de provocations et de violences perpétrées à l'encontre de leurs enfants».

Pour sa part, l'un des avocats de la partie civile, Me Nôomène Mzid considère que les faits reprochés de la plaignante ne s'élèvent pas au rang de délit, dans la mesure où sa cliente a expliqué à la Cour que les faits relatifs aux parents d'élèves avaient été déformés. Me Mzid a aussi annoncé l'intention des avocats de la défense d'interjeter appel.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.