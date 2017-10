Tunisie: Optimisme mesuré

- Participation de plus de 650 opérateurs économiques africains, français et tunisiens Plus »

De son côté, Ben Youssef a souligné que «le plus dur a été fait face au Congo. Mais il faut être vigilant à Conakry. Nous sommes déterminés à rentrer vainqueurs et assurer définitivement notre qualification». Il est fort possible que le «Sang et Or» soit titularisé face à la Guinée.

Ce dernier est parvenu à convaincre la FTF d'apporter un léger remaniement au calendrier de la Ligue 1 pour éviter autant que possible les retombées des deux chocs: ESS-EST et EST-CA tout en lui permettant de soumettre ses joueurs à une préparation spéciale pour le rendez-vous de samedi prochain.

Les camarades de Balbouli s'en sont donné à cœur joie parce qu'ils sont motivés pour battre les Guinéens chez eux et assurer leur qualification à la Coupe du monde 2018 à Moscou. «Les joueurs sont déterminés à gagner à Conakry. Nous sommes prêts physiquement et psychologiquement pour ce match à quitte ou double.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.