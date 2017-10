Tunisie: Un crime toléré !

- Participation de plus de 650 opérateurs économiques africains, français et tunisiens Plus »

L'Etat semble-il complice de ces faits, dans la mesure où il protège les accusés ?, s'interroge maître Mondher Cherni, conseiller juridique auprès de l'Unité de monitoring concernée. L'avocat a tenu à remettre en cause le phénomène de l'impunité et le projet de loi sur la répression des atteintes contre les forcées armées.

Il y a là des craintes à dénoncer : « l'autocensure et le musellement des médias », fustige-t-il. Et de conclure que l'impunité encourage la multiplication des agressions.

Et d'ajouter que la crise dont souffre le secteur, l'argent sale et l'intrusion, sans coup férir, des lobbies manipulateurs n'ont pas manqué d'aggraver la situation. Par conséquent, dit-il, le journaliste est devenu de plus en plus fragile, sujet à toute forme d'agression. Le non-accès à l'information demeure encore pénalisant.

