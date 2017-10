Afrique du Sud/Burkina Faso: Afrique du Sud - Burkina Faso - Bakary Koné « C'est un match important »

Le Burkina Faso s'attend à un match difficile contre l'Afrique du Sud dans le cadre de la 5è et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Le public sportif, tout comme les joueurs savent qu'il faut faire un bon résultat pour se donner une chance pour une première qualification à une phase finale de la Coupe du Monde.

« Comme vous le savez, ce match est très important pour tout le monde. C'est l'avant-dernier match qui va nous permettre d'aller jouer la finale de la qualification à Ouaga. C'est aussi important que le dernier match. On doit quitter ici avec un très bon résultat qui va nous permettre de nous qualifier », prévient Bakary Koné lors de la conférence de presse.

Les deux équipes se sont déjà rencontrées lors de la deuxième journée où les Etalons ont eu du mal avant de prendre un point (1-1) au match aller disputé à Ouagadougou : « On connait bien cette équipe. C'est l'équipe qu'on redoutait le plus dans ce groupe. On a mal débuté avec eux chez nous quand on a fait un match nul. C'était un très bon point pour eux. Maintenant, à nous de vraiment prendre ce match au sérieux », confie Koné.

Pour bien voyager, le staff technique ainsi que les joueurs ont fait un travail conséquent afin de surprendre leur adversaire : « Avec le coach, on a analysé cette équipe, je pense que le Burkina a plus de potentialités et plus de force pour battre cette équipe. A nous de nous concentrer, de mettre toutes les chances de notre côté pour battre cette équipe », souligne Bako.

Avec 6 points, le Burkina Faso est leader devant le Cap, le Sénégal et l'Afrique du Sud .