Maroc/Gabon: Elim Mondial 2018 - Maroc-Gabon à guichets fermés

Le Maroc affronte le Gabon samedi 7 octobre à Casablanca lors de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2018.

Après la défaite « surprise » à domicile de la Côte d'Ivoire face au Gabon (1-2), tout reste à jouer pour les Lions de l'Atlas, en vue prendre la tête du groupe C, synonyme d'une place en phase finale de la plus prestigieuse des compétitions de football mondial. Il faut, cependant, l'emporter coûte que coûte face aux Panthères à Casablanca et aller jouer le tout pour le tout dans la « bataille sans merci » à Abidjan (06 novembre), pour éviter la calculette.

La réception des Panthères du Gabon au Complexe Mohammed V à Casablanca se fera à guichets fermés. L'information vient d'être relayée sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma, indiquant que les billets ne sont plus disponibles ni via la vente en ligne ni dans les points de vente retenus à Rabat et Casablanca. Face au Gabonais, les Marocains seront appuyés par un public en effervescence venu par milliers des quatre coins du Royaume pour apporter son soutien inconditionnel.

A rappeler qu'après quatre journées de compétition, le Maroc se trouve en deuxième position du groupe C des éliminatoires du Mondial 2018 avec 6 points, soit une longueur de retard sur la Côte d'Ivoire et une de plus sur le Gabon, au moment où le Mali est bon dernier avec deux petites unités au compteur, et par conséquent hors course.