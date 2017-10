Sénégal: Ligne commerciale à Dakar de RwandAIR - A la conquête du marche ouest-africain

En lançant officiellement avant-hier, mardi, sa ligne commerciale à Dakar, la Compagnie nationale de la République du Rwanda, RwandAir, est à la conquête de la clientèle ouest-africaine, pour contribuer au rayonnement de la politique économique aérienne.

La compagnie nationale de la République du Rwanda, RwandAir s'agrandit. Après Cotonou, RwandAir a lancé ses activités au Sénégal, avec sa ligne commerciale à Dakar. Avec ses 12 types d'avion, la compagnie effectuera 3 vols par semaine pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens.

Viennent s'ajouter à cette disposition, les 20 dessertes de la compagnie aux destinations comme Libreville (Gabon), Douala (Cameroun), Johannesburg (Afrique du Sud). «La nouvelle ligne aérienne va aussi booster les échanges commerciaux entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Etat », a fait savoir le directeur de Hub Cotonou, Fiacre Rwamucyo. Pour l'Ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Dr Mathias Harebamungu, cette nouvelle ligne qui rapproche le Sénégal et le Rwanda, est «un pas de plus tant sur le plan économique que de l'intégration. Les deux pays vont tirer profit de cette nouvelle relation dans le domaine des transports aériens».

La compagnie RwandAir est arrivée au moment où le Sénégal s'apprête à inaugurer le nouvel aéroport international Blaise Diagne de Diass. Pour le représentant du ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, Abdoulaye Ndiaye,« RwandAir va contribuer à la marche de ce nouvel aéroport et diversifier les lignes pour satisfaire la clientèle et contribuer à la collectivité aérienne des territoires».

«Cette inauguration d'une ligne aérienne contribue au développement et rayonnement aéronautique de notre continent », dit-il.