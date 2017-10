Sénégal: Appel au dialogue politique - Pur et Yessal attendent d'être contactés

Le parti pour l'unité et le rassemblement (Pur) ainsi que Les Démocrates réformateurs/Yessal (Ldr/Yessal) n'ont pas été encore contactés pour un éventuel dialogue politique, par le tout nouveau ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye.

Toutefois, le Coordonnateur du Pur, EL Hadj Issa Sall, tout comme le président de Ldr/Yessal, Modou Diagne Fada restent réceptifs à la main tendue par le régime de Macky Sall.

Quand le nouveau ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye déclare qu'au sortir des élections législatives, l'on sait qui est de l'opposition dans ce pays, non sans indiquer qu'il a déjà pris langue avec certains leaders des formations politiques comme le Parti pour l'unité et le rassemblement (Pur), ou encore Les démocrates réformateurs/ Yessal (Ldr/Yessal) qui ne sont pas encore contactés. C'est du moins ce que révèlent les responsables politiques de ces dites formations politiques contactées par la rédaction de Sud Quotidien.

En effet, joint au téléphone hier, mercredi 4 octobre, le président du Ldr/Yessal, Modou Diagne Fada répond, sans ambages : «moi, je ne suis pas contacté pour des discussions». Mieux, il révèle n'avoir eu aucun contact avec le nouveau ministre de l'intérieur, ni avec une quelconque personnalité de la mouvance présidentielle, dans le sens d'un dialogue politique. Il précise, toutefois, qu'après la formation du gouvernement de Dione II, il a appelé certains ministres, à l'image du ministre Aly Ngouille Ndiaye, avec qui il garde des relations personnelles, pour les féliciter. Cela, même s'il compte parmi les partis de l'opposition qui ont eu un député sur la base du principe du «plus fort reste» à l'élection législative dernière.

Même son de cloche du côté du seul parti de l'opposition à avoir décroché 3 sièges dans la 13ième législature en cavalant seul, lors des législatives du 30 juillet dernier. En effet, le coordonateur national du Pur, El Hadj Issa Sall, renseigne que «nous (Pur) n'avons pas été encore contactés». Toutefois, il semble rester confiant quant à la nécessité pour le régime en place de prendre langue avec leur formation. Pour lui, «cela ne devrait pas tarder». La cause, à son avis, «car nous sommes des acteurs et pas des moindres dans l'environnement politique au Sénégal en tant que tête de l'opposition».

Quid cependant des préoccupations et autres appréhensions de l'opposition sur ledit dialogue appelé par le régime de Macky Sall ? Sur ce point, l'ancien président du groupe parlementaire de l'opposition «Les libéraux et démocrates» pose des préalables, même s'il considère que «c'est même un non sens d'appeler au dialogue dans une démocratie et un Etat de droit». Pour lui, «le dialogue entre le régime et l'opposition doit être pérenne». Il trouve, cependant, que le dialogue doit être «franc, sincère et inclusif sur des questions de paix, de société, d'économie ; des questions qui approfondissent la démocratie et l'Etat de droit, et non sur des questions électoralistes».

Du côté du Pur, «aucun préalable et aucune condition pour y aller» n'est posée, selon le professeur El Hadj Issa Sall. En fait, très favorable au dialogue, il laisse entendre que «nous ne pouvons avoir aucune appréhension à priori», même s'il pense que «s'ils appellent au dialogue, c'est pour améliorer l'existant».