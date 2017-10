Afrique du Sud/Sénégal: CM 2018 - L'Afrique du Sud veut toujours y croire

Au contraire du Burkina Faso et du Cap Vert à qui, il ne reste que deux matchs à jouer, le Sénégal et l'Afrique du Sud auront trois matchs à jouer lors de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

"C'est un match important pour nous et nous devons faire un bon résultat pour rendre notre pays fier", a dit à la presse locale le gardien international qui a manqué à ses coéquipiers lors de la double confrontation contre le Cap Vert (2-1 et 2-1).

Dakar — Les Bafana-Bafana d'Afrique du Sud, derniers du groupe D avec un point, refusent d'abdiquer dans la course à la qualification à la Coupe du monde 2018 si l'on en croit les joueurs et le président de la Fédération sud-africaine de football (SAFA).

