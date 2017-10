Sénégal: Les musiciens chantent en chœur leurs maux et demandent une audience à Macky Sall

Les musiciens regroupés au sein de l'Association des acteurs de l'industrie musicale (Aim), dont les grandes divas de la musique sénégalaise, se sont réunis hier, mercredi 4 octobre, pour faire le point sur leurs problèmes et chercher des solutions.

« Nous avons vraiment fait un diagnostic de la situation sociale des acteurs qui est une situation très difficile par rapport au manque d'encadrement, au manque de couverture maladie et beaucoup de choses qui sont des carences, et avec lesquelles on ne peut pas s'épanouir dans notre secteur d'activités », a fait savoir le président de l'Aim, Zeynoul Sow.

Quant au claviste de l'orchestre Daande Lenol, Hilaire Chaby, non moins membre de l'Aim, exposer leurs problèmes revient à une «prise de conscience de ce que vivent les artistes». Parce que les musiciens souffrent énormément. Poursuivant son propos, il a fait savoir que le rôle des musiciens ne doit pas simplement se limiter à chanter.

En effet, même si des efforts sont faits dans la Couverture Maladie Universelle (CMU), avec l'existence de la mutuelle de santé des acteurs culturels, il n'en demeure pas moins qu'il y a encore des failles, dont le manque de concertation avec les acteurs culturels sur certaines décisions.

Et pour mettre un terme à leurs maux, les artistes demandent au président de la République Macky Sall de les recevoir. Car, pour Kiné Lam, ce sera l'occasion d'échanger sur tous les maux dont ils souffrent. « C'est difficile de travailler pendant une longue carrière et se retrouver dans la misère, avec des problèmes de paiement de loyer car plusieurs d'entre eux n'ont pas de maisons », déplore Kiné Lam. Sur ce, elle réclame une cité d'habitations consacrée aux artistes, et des financements.

Les artistes demandent aussi à être impliqués dans la prise de décisions les concernant.