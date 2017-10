Sénégal: Démissionnaire du parti Rewmi - Thierno Bocoum se positionne

L'ex-député, Thierno Bocoum, responsable politique du parti Rewmi aux Parcelles assainies signe son divorce avec son mentor, Idrissa Seck.

Dans une déclaration rendue publique hier, mercredi 4 octobre, le désormais ex-poulain de l'ancien Premier ministre d'Abdoulaye Wade, se positionne toujours comme opposant au régime du Président Macky Sall, tout en promettant «l'alternative crédible et rassurante», dans les prochains jours.

La nouvelle a fait le tour de la toile hier, mercredi 4 octobre. Le responsable politique du parti Rewmi aux Parcelles assainies, Thierno Bocoum, jusque là porte-parole dudit parti, a claqué la porte de sa formation politique. Dans une déclaration rendue publique, le dorénavant ex-poulain de l'ancien Premier ministre d'Abdoulaye Wade, Idrissa Seck, renseigne que «suite à une longue réflexion, je vous annonce que j'ai décidé, par convenance personnelle, de mettre fin à mes activités au sein de la formation politique, le Rewmi». Mais, déjà, l'ancien député à la 12ième législature affiche ses ambitions politiques.

Va-t-il vers la création de sa propre formation politique ? Tout laisse à croire que Thierno Bocoum ne compte pas croiser les bras. Dans le communiqué, il renseigne qu'il entend offrir, sous peu «une alternative crédible et rassurante». Plus clair dans ses propos, M. Bocoum donne rendez-vous «dans les prochains jours, dans le cadre d'une plateforme à construire et dans laquelle vos contributions sont fortement attendues, afin que le Sénégal s'oriente définitivement vers son émancipation».

Où va-t-il déposer ses baluchons ? Là aussi, la messe semble être déjà dite pour l'ex-compagnon d'Idrissa Seck, qui reste proche de l'opposition. En atteste sa diatribe contre le régime du Président Macky Sall. En effet, dans sa déclaration, Thierno Bocoum envisage de poursuivre son combat «autrement». Toutefois, précise-t-il, «mon combat sera exclusivement axé sur la défense des intérêts du peuple Sénégalais, gravement menacés aujourd'hui par la mauvaise gestion du régime de Macky Sall». Plus critique à l'égard du régime en place, il dira que dans «ces moments difficiles que traverse notre pays», son devoir est «d'être aux côtés des populations effarées, victimes de pratiques politiciennes d'hommes et de femmes sans principes et sans valeurs».

Pour ce faire, il promet de faire la politique autrement. Selon lui, «j'entends réaliser une alternance générationnelle, pour que la politique se fasse autrement et que les nouveaux défis qui s'imposent à notre pays soient relevés avec responsabilité. J'entends réinscrire le développement humain, le combat contre la pauvreté, la sécurité de toutes et de tous, l'accès à l'éducation et à la santé, au cœur du débat politique et au cœur de notre offre programmatique».

Par conséquent, il promet de faire une «une jonction de toutes les forces patriotiques au-delà des clivages idéologiques, pour que seul vaille l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise». Il a ainsi invité les populations à utiliser le formulaire élaboré à cet effet en suivant le lien qu'il a envoyé.