Guinée: Le pays à l'honneur à Chicago

Dans le cadre de la célébration du 59eme anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée, l'Association de la Communauté Guinéenne d'Illinois et d'Iowa (GCAII) dirigé par Mr. Oumar Telly Diallo, a organisé une cérémonie de levée des couleurs en plein cœur de Chicago le 2 Octobre 2017.

C'est pour la première fois dans l'histoire de la communauté africaine vivant dans l'Etat d'Illinois et d'Iowa qu'un drapeau d'un pays africain a été hissé dans la 3ème plus grande ville des États Unis . Cet après midi , la Guinée était à l'honneur et la cérémonie a été accompagnée par des activités culturelles .

Le Maire de la Ville Rahm Emanuel a envoyé une lettre pour féliciter toute la communauté Guinéenne de Chicago, des USA, et à travers le monde.

Lors de cet événement , on note la présence des personnalités du Gouvernorat d'Illinois comme Dr. Ewa Ewa; Olivier Kamanzi President de la Chambre de Commerce Africaine à Chicago, des personnalités du comté de Cook, la presse Américaine et Africaine, les sages de la communauté, le Bureau Exécutif et les membres de la Communauté Guinéenne.

Des discours de part et d'autres ont été prononcés par le président et les invités pour célébrer l'indépendance. Et pour finir, Sekou Conde et son groupe culturel de Djémbe Guinéen Seleke ont clôturé l'événement en beauté.

Cet événement est historique car c'est la première fois que le drapeau Guinéen est hissé dans la 3eme plus grande ville des USA qu'est Chicago.

L'après-midi, les 2 drapeaux Américains et Guinéens ont étaient mis en berne pour commémorer les 59 morts et plus de 500 blessés de la tuerie de Las Vegas pour marquer l'événement.