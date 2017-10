Des organisations de défense des droits de l'homme dont Amnesty international, la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh) et la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme (Raddho) tiennent une conférence de presse ce jour, jeudi 5 octobre, à 10h30 au siège d'Amnesty Sénégal.

Cette rencontre à laquelle, prendront part des défenseurs des droits humains venus de la Mauritanie, vise à dénoncer les violations des droits humains dans ce pays, des violences qui se sont accentuées suite au référendum du 5 août dernier.

Depuis le 5 août 2017, date à laquelle s'est tenu un référendum, boycotté par l'opposition, visant à modifier la Constitution, la répression s'est intensifiée en Mauritanie. Un sénateur a été enlevé puis placé en détention, ainsi qu'un sous-officier. 14 autres sénateurs, 4 journalistes et 2 syndicalistes ont été placés sous contrôle judiciaire.

Des mandats d'arrêt ont été délivrés contre des opposants vivant à l'étranger et les sénateurs mis en examen sont interdits de sortir du territoire. C'est donc pour dénoncer cette situation que des organisations de défense des droits humains et des avocats Sénégalais et Mauritaniens tiennent une conférence de presse ce jour, mercredi 4 octobre, à Dakar. En effet, un double référendum constitutionnel a eu lieu le 5 août 2017 en Mauritanie.

La population est amenée à se prononcer sur deux projets de loi. Le premier portant sur des changements d'ordre institutionnels, avec notamment la suppression du Sénat et la mise en place d'une régionalisation, et le deuxième sur une modification des symboles nationaux (drapeau et hymne national). Les deux propositions sont approuvées, à une large majorité, et promulguées le 15 août. Le président de la Résurgence du mouvement abolitionniste (IRA), Biram Dah Abeid, une ONG anti esclavagiste, est parmi les orateurs de la conférence de presse.

Biram Dah Abeid est un défenseur des droits de l'homme qui a reçu de nombreuses distinctions internationales dont le Prix des Héros de la lutte contre le trafic humain du Département d'Etat Américain (2016) et le Prix des Nations Unies pour la cause des droits de l'Homme (2013). Il est arrivé second à l'élection présidentielle de 2014, et est candidat à la prochaine élection présidentielle de 2019. L'avocat Sénégalais, Me Boucounta Diallo et ancien président de l'Organisation nationale des droits de l'homme (Ondh) sera de la partie.

Le directeur d'Amnesty International Afrique de l'Ouest et du Centre fait aussi parti des conférenciers.