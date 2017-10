Sénégal: Moussa Sy - «Le boycott n'est jamais une solution a un problème quelconque»

«La nouvelle cartes d'identité biométriques nous réunit nous tous : acteurs politiques et citoyens tout court. Car, nous avons un fichier électoral couplé carte d'identité nationale et carte d'électeur. Pour cette simple raison, je pense que nous devrions nous retrouver pour discuter. Il ne faut pas boycotter la table du dialogue, il faut répondre à l'appelle du ministre de l'Intérieur et au besoin, amender les points de l'ordre du jour qu'il proposera pour permettre aux Sénégalais de tourner la page cahoteuse de la confection et de la délivrance de ces cartes qui nous ont coûté 50 milliards de francs», a-t-il estimé avant d'insister.

