Tunisie: Au rythme et à la mesure des réalisations

Le chef de l'Etat est allé écouter les préoccupations des Sahéliens et leur dire que dans l'approche de développement initiée depuis la révolution.

Toutes les régions de la Tunisie bénéficient de la même attention et du même suivi et que la discrimination positive accordée constitutionnellement aux régions dites prioritaires ou oubliées du train du développement ne signifie nullement que celles considérées à tort ou à raison comme nanties vont être oubliées ou tenues à l'écart de la dynamique de redressement national.

Hier, le chef de l'Etat l'a dit clairement en prenant connaissance du projet d'extension du stade olympique de Sousse : «Sousse mérite d'être dotée d'un complexe sportif digne de l'Etoile et offrant les meilleures conditions possibles pour la formation d'une nouvelle génération de sportifs. Ces sportifs qui ont toujours porté haut les couleurs nationales et qui seront à la hauteur de la confiance placée en eux quand Belbouli et ses camarades retourneront le 22 octobre d'Alexandrie avec la qualification en poche pour la finale de la Ligue des champions».

Et ce n'est pas tout puisqu'il y aura une piscine olympique au centre du complexe sportif et de jeunesse, lequel centre sera édifié sur une superficie de 7500 m2 pour un coût de 9 millions de dinars.

La part de la formation professionnelle

A la Cité El Aouina à Sousse, le chef de l'Etat est allé à la rencontre des jeunes qui suivent les cours du centre sectoriel de formation professionnelle en électronique, considéré comme «une locomotive du secteur à l'échelle nationale et qui a déjà contribué à la formation de mille jeunes dans des spécialités prisées aussi bien sur le marché national qu'international.

D'ailleurs, le chef de l'Etat n'a pas manqué de donner ses instructions pour que le centre développe davantage ses activités et s'ouvre encore plus sur son environnement.

A Kalaâ Kébira, le président de la République est allé voir comment les compétences d'Unimed, une usine pharmaceutique, exercent leurs activités en matière de fabrication de médicaments.

Les laboratoires connaîtront une grande extension qui coûtera 83 millions de dinars et ouvrira la voie au recrutement de 350 nouveaux employés.

Dernière étape de la visite présidentielle : la pose de la première pierre à Kalaâ Kébira du centre commercial «Mall of Sousse» qui coûtera 140 millions de dinars et offrira 2.500 emplois aux jeunes de la région.

Parmi les composantes de «Mall of Sousse», on cite six salles de cinéma, un espace de détente pour les familles et une aire de jeux pour enfants.

Considéré comme l'un des espaces les plus luxueux de loisirs dans la région du Sahel, «Mall of Sousse» s'étendra sur 10.000 m2, comptera une dizaine de restaurants et environ 120 boutiques.

On attend maintenant la prochaine visite du président de la République dans une autre région du pays. Et les investisseurs sont avertis : le chef de l'Etat se déplace pour inaugurer de nouvelles réalisations et donner ainsi tout son sens à l'acte d'investir et de créer de nouvelles richesses et de l'emploi.