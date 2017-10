Sénégal: Macky Sall demande l'application de la loi d'orientation sur l'habitat social

Il appelle ainsi à « prendre toutes les mesures requises, pour une application immédiate et optimale de la loi n° 2016-31 du 08 novembre 2016 portant loi d'orientation sur l'Habitat social ».

A ce sujet, il a indiqué au gouvernement «l'impératif de mieux encadrer l'environnement, le développement et la régulation des activités de promotion et de gestion immobilières».

Concernant la politique d'aménagement du territoire et le niveau d'exécution des engagements pris lors des conseils des ministres délocalisés, il « demande au Premier Ministre d'actualiser, en rapport avec les gouverneurs de région, l'état de mise en œuvre des programmes prioritaires d'investissements publics régionaux».

Il appelle pour cela, à veiller « à la cohérence sectorielle de tous les projets développés, à la consolidation et à la mutualisation des actions de l'Etat, des collectivités territoriales et des partenaires techniques et financiers ».

« En vue d'asseoir un développement territorial équitable et durable du Sénégal, le Chef de l'Etat indique au Premier Ministre la nécessité de préparer, l'organisation en décembre 2017, d'une conférence nationale sur l'aménagement et l'attractivité du territoire », rapport le communiqué du conseil des ministres.

Il a aussi signifié à Mahammed Dionne, l'importance « de mettre en place, un schéma interministériel de coordination, de suivi et d'évaluation des structures, projets et programmes de développement territorial, et qui intègre le recensement des emplois directs et indirects générés ».