Cameroun: Pourquoi l'Ambazonie rêve d'indépendance

Il y a plus de vingt-cinq ans, en 1991, Bamenda, la capitale du Cameroun anglophone s'était déjà enflammée en réclamant plus de fédéralisme. A l'époque, des drapeaux indépendantistes avaient déjà fait leur apparition.

Pourtant, l'influence des langues officielles, l'anglais et le français, est limitée. Un cinquième de la population ne parle ni l'un ni l'autre. Le Cameroun est en effet extrêmement hétérogène d'un point de vue ethnique et linguistique. On recense 250 langues parlées par les 22 millions d'habitants.

Depuis près d'un an, la minorité anglophone, qui représente environ 20% de la population, exprime ouvertement son mécontentement face au gouvernement de Yaoundé et milite pour davantage d'autonomie.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.