Tunisie: Sélections tunisiennes et hommage

Quant à la section Courts-Métrages de fiction on retrouve Aya de Moufida Fedhila, Apnée de Insaf Arafa et Les secrets des vents de Imen Nasri. Dans la section Compétition Courts-Métrages documentaires un seul film Cloch'Art de Manel Gatri.

Ce choix résulte d'une sélection entreprise par des commissions indépendantes, parmi 58 films de fiction et documentaires, longs et courts, présentés au festival et ayant rempli les conditions légales et techniques d'éligibilité.

Par ailleurs, la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) mettra à l'honneur, cette année, le cinéma algérien en proposant dans la programmation hors compétition 12 films entre classiques et modernes durant toute la période du festival allant du 4 au 11 novembre prochain.

A cet effet, le premier film algérien qui sera projeté est «Crépuscule des ombres» de Mohammed Lakhdar Hamina, un chef-d'œuvre sorti en 2014, et qui traite d'une partie de l'histoire de la révolution algérienne et les horreurs des crimes collectifs et les tortures corporelles et psychologiques infligées aux prisonniers.

Outre le cycle de projections, l'Algérie sera à l'honneur à travers d'autres arts dont le concert musical consacré à la musique de films qui sera donné par l'Orchestre symphonique algérien avec la participation du musicien tunisien Amine Bouhafa.

Pour rappel, le directeur de la 28e édition des JCC, Nejib Ayed, qui a été accueilli par le ministre algérien de la culture, Ezzeddine Mihoubi, le 24 septembre dernier, avait fait part de la volonté du festival de choisir l'Algérie comme invitée d'honneur de la 28e édition dans le cadre d'une programmation spéciale.

Le ministre algérien de la culture qui s'est félicité de cette initiative, avait fait part de l'engagement de son département à faire réussir ce rendez-vous cinématographique de manière à raffermir les relations de coopération culturelle entre les deux pays dans les différents secteurs.

Rappelons que le film d'ouverture sera palestinien, signé par le grand Rachid Macharawi et intitulé «Ecrire sur la neige».