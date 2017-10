Congo-Brazzaville: Championnat national de Triathlon - Les résultats de la deuxième édition

Le triathlon est une discipline sportive constituée de trois épreuves d'endurance enchainées : natation, cyclisme et course à pied.

Pour la deuxième édition du championnat national disputée au complexe sportif de la Concorde à Kintélé, les compétiteurs se sont mesurés en aquathlon (épreuve qui consiste à enchainer un parcours de natation et un autre de course à pied sans arrêt du chronomètre) et au duathlon (la spécialité qui combine la course à pied suivie d'une épreuve de cyclisme puis d'une dernière manche de course à pied). En aquathlon, Freddy Mayala qui s'est imposé au 500m nage avec un chrono de 17'43". Japhtet Loumbou a occupé la deuxième place (18'43") et Dago Mopongo s'est contenté de la troisième place (20'45").

Au duathlon, par ailleurs, Christ Bihounda a terminé la compétition sur la première marche du podium avec un chrono de 19' 38". Benjamin Mickembo, Charden Louya et Licel Mankou ont tous réalisé la même performance, dans cette spécialité avec une durée de 20'26". Chez les dames, c'est Amira Samba qui a fait la différence. Le président de la Fédération congolaise de Triathlon, Bertrand Mbioko, s'est dit satisfait du niveau technique des athlètes qui ont pris part à cette compétition. Il a, par ailleurs, reconnu qu'il y a encore du travail à faire. « Je souhaite que nous puissions entrer dans le semi-professionnalisme et cesser d'être amateurs pour que le triathlon, tous comme les autres disciplines, gagne en qualité », a-t-il déclaré.