Congo-Brazzaville: Droits humains - Le personnel de l'administration pénitentiaire se forme sur le changement des mentalités

Les négociations entre le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international (FMI) ont franchi une… Plus »

Le directeur des ressources humaines, près de la direction générale de l'administration pénitentiaire, Frédéric Ondayi, a souhaité qu'à l'issue de ce séminaire la direction générale de l'administration pénitentiaire soit dotée d'un personnel capable de s'investir avec plus d'efficacité et responsabilité dans ses missions.

« Le personnel de l'administration pénitentiaire devra maintenir et améliorer ses connaissances et capacités professionnelles en suivant des cours de perfectionnement qui seront organisés périodiquement », a rappelé Jean Blaise Komo, directeur général de l'administration pénitentiaire, faisant allusion l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, adoptées par le premier congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en 1955 dans sa disposition 47.3. A l'ouverture dudit séminaire, Jean Blaise Komo a, par ailleurs, évoqué le décret 2011-496 du 29 juillet 2011. Le texte souligne : « L'administration pénitentiaire doit veiller à l'exécution des peines dans les conditions humaines en s'appuyant notamment sur les conventions et sur les recommandations de l'organisation des Nations unies et de l'Union africaine ».

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.