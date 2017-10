Tunisie: Emprunts extérieurs - Où sont les amis du pays ?

- Participation de plus de 650 opérateurs économiques africains, français et tunisiens Plus »

Cependant, à la suite des deux réunions de suivi avec les parrains de cette conférence (Qatar, France, Banque mondiale, BEI), en mai et en septembre 2017, le ministre des Affaires étrangères a été très discret sur les retombées concrètes de cette conférence. Et pour cause, selon les derniers chiffres du ministère des Finances datant de juillet 2017, à cette date, aucun appui budgétaire bilatéral n'a été enregistré dans les caisses de l'Etat.

Suite à la conférence «Tunisia 2020» censée redonner confiance aux partenaires et amis de la Tunisie, les médias, les observateurs et les autorités tunisiennes étaient unanimes à souligner ce tournant historique avec un résultat inespéré : un engagement de 34 milliards de TND d'ici 2020.

