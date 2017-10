Congo-Kinshasa: Alternance - Trump sous pression du Sénat

Les sept sénateurs américains, qui se sont penchés sur la question congolaise, ont été régulièrement sensibilisés sur la cause de la RDC plongée dans une crise artificiellement créée et entretenue par la majorité au pouvoir.

À Washington, le dossier congolais prend de plus en plus de l'ampleur. Si le président tarde toujours à nommer au sein de son administration un sous-secrétaire d'État en charge de l'Afrique, ce n'est pas pour autant qu'il méconnait les dossiers chauds qui menacent la stabilité du continent noir.

Cela d'autant que la question de la crise en RDC a des implications sécuritaires qui concernent l'ensemble de l'Afrique et, par ricochet, la planète entière, en ce compris les États-Unis. Les sénateurs américains rappellent à cet effet le contexte d'une crise délibérément créée par le président Kabila et la majorité qui le soutient.

« Nous sommes inquiets par la situation en République démocratique du Congo, et nous vous demandons de prendre toutes les mesures nécessaires face aux crises politique, sécuritaire et humanitaire grandissantes. Des exactions nombreuses ont déjà eu lieu dans ce pays », écrivent les sept sénateurs américains.

