Niger: Gestion des ressources en eau - La charte de l'eau du bassin du Niger méconnue

En fait, les activités comme le dragage ont un impact négatif sur l'approvisionnement en eau des villes, sur l'abreuvement du bétail, sur les ressources halieutiques, sur la production agricole et en définitif sur la santé humaine et animale.

L'élaboration de la Charte de l'Eau du Bassin du Niger est l'aboutissement de la Vision Partagée et de l'Adoption du Plan d'Action et du Développement Durable (PADD) du Bassin du Niger.

Selon Boubacar Sanogo, représentant le ministère de l'Energie et de l'Eau, depuis que la Charte a été mise en vigueur en 2010, son contenu reste encore inconnu du Grand Public et des décideurs surtout au niveau local.

Organisé par la Direction nationale de l'hydraulique à travers le Programme Conjoint d'Appui à la GIRE et la Structure Focale de l'Autorité du Bassin du Niger et à l'appui financier du Royaume des Pays Bas, cet atelier regroupe des professionnels des médias et des experts en gestion des ressources en eau.

