Cameroun: Les dernières offres d'emploi

Ingénieur enseignant en génie thermique

L'Institut UCAC-ICAM, entreprise d'éducation fondée par l'Université catholique d'Afrique centrale recherche un ingénieur enseignant en génie thermique.

Le candidat retenu sera affecté à l'enseignement et contribuera à l'animation du laboratoire énergétique. Il aura également en charge le tutorat des étudiants, les prestations de service en milieu industriel au sein de « l'équipe laboratoires ».

Doté de compétences pédagogiques, il devra par ailleurs réunir les critères suivants : Bac+5 au minimum, une expérience industrielle, une expérience en management d'équipe, une aisance relationnelle et faire preuve de dynamisme.

Chef de cuisine

Eden Consulting, un cabinet spécialisé en organisation et ressources humaines basé à Douala, recherche un chef de cuisine qui sera en charge d'animer une équipe de 10 personnes, proposer une carte de menus adaptée à la clientèle, faire des propositions concrètes dans le but d'améliorer les prestations de banquets... L'intéressé devra être titulaire d'un diplôme en cuisine et faire montre d'une expérience d'au mois 15 ans en cuisine, dont cinq au moins à ce poste.

Développeur Share Point

La Pyramide des 7 Collines Sarl, une jeune entreprise spécialisée en informatique et imprimerie recherche un développeur Share Point. Ce dernier devra participer à la réalisation du développement de système, aux analyses détaillées, codifier les unités de traitement, élaborer des plans de testsn préparer la documentation technique, effectuer le transfert de connaissances, créer et personnaliser différentes fonctionnalités de Share Point telles que l'autonomisation de processus, bibliothèques de documents, etc. Ses qualifications : connaissance approfondie des fonctionnalités de SharePoint 2013, Online (Office 365), 2010 et 2007, expérience pratique de la conception et du développement devant obligatoirement inclure : SharePoint Search, gestion de documents, intelligence d'affaires, développement sur mesure d'applications, expérience pratique de la conception et du développement.