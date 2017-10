Congo-Kinshasa: L'entourage de Kabila « surpris » par la demande de nouvelles sanctions américaines

Dans une correspondance adressée mardi à Donald Trump, sept sénateurs américains exhortent le président de leur pays à s'impliquer davantage dans la recherche d'une solution à la crise en RDC. L'une des pistes avancées : de nouvelles sanctions contre le régime de Joseph Kabila. Kinshasa se dit « surpris ».

Ils sont tous démocrates et se disent préoccupés par la situation politique et sécuritaire en RDC. Autour de Cory Booker, élu du New Jersey et représentant principal de son parti au sein du sous-comité sur l'Afrique du Sénat américain, six autres sénateurs des États-Unis ont adressé, ce mardi 3 octobre, une lettre au président Donald Trump.

Dans cette correspondance, les sénateurs Cory Booker, Ben Cardin (Maryland), Dick Durbin (Illinois), Chris Coons (Delaware), Sherrod Brown (Ohio), Elizabeth Warren et Edward Markey (Massachusetts) rappellent au chef de l'État américain les raisons, selon eux, de l'aggravation de la crise actuelle en RDC : le non-respect par le président Joseph Kabila de la lettre et de l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Un compromis politique signé in extremis le 31 décembre 2016 entre le camp présidentiel et l'opposition politique.

Il était alors question d'organiser les élections d'ici la fin de l'année et de cogérer la période préélectorale.

Seulement, lors de l'application de l'accord, Joseph Kabila, dont le second mandat constitutionnel est arrivé à terme le 19 décembre dernier, a choisi de nommer les dissidents du Rassemblement de l'opposition à la fois à la tête du gouvernement et du Conseil national de suivi de l'accord (CNSA).

Un geste considéré comme une provocation, qui s'est attiré des critiques des évêques catholiques, médiateurs de ces derniers pourparlers, mais aussi des partenaires internationaux qui continent d'appeler à l'application « intégrale » de l'accord trouvé. Pis, la possibilité d'organiser les scrutins d'ici décembre ne tiendrait plus qu'à un miracle.

Kabila de nouveau pointé du doigt

Pour les sénateurs américains auteurs de la lettre adressée à Trump, le responsable de cette situation est bien connu : Joseph Kabila. Ils accusent le chef de l'État congolais de n'avoir pas voulu appliquer « de bonne foi » l'accord de la Saint-Sylvestre.

Ces élus américains dressent également un tableau sombre de la situation sécuritaire en RDC : graves violations des droits de l'homme dans le Kasaï, imputables notamment aux forces gouvernementales et à des milices pro-gouvernementales, troubles dans le Tanganyika où l'on compte « 500 000 déplacés supplémentaires », recrudescence des violences dans le Kivu, répression des manifestants pacifiques à Kinshasa et dans les autres villes du pays...

Avant que toute la région ne s'embrase, ces sénateurs prient Donald Trump de nommer un successeur à James Swan, parti en retraite, au poste d'ambassadeur des États-Unis en RDC.

D'autant que, pour l'instant, c'est Dennis Hankins, ambassadeur américain en Guinée, qui chapeaute aussi la représentation diplomatique américaine à Kinshasa en tant que chargé d'affaires.

Il est également demandé à Trump de désigner un secrétaire d'État adjoint aux Affaires africaines, mais aussi un administrateur adjoint chargé de l'Afrique au sein de l'USAID.

Selon les sénateurs américains, sans des responsables permanents à ces postes stratégiques, la politique africaine des États-Unis, mais aussi tous les efforts diplomatiques que le pays pourrait déployer, ne produiront pas d'effets escomptés.

En attendant, ils sollicitent auprès de Donald Trump le recours à des mesures coercitives pour contraindre le régime de Kinshasa.

« Si le gouvernement [congolais] refuse de respecter l'esprit et la lettre de l'accord [de la Saint-Sylvestre], les États-Unis devraient utiliser les moyens dont nous disposons, notamment l'adoption des sanctions », soutiennent les sept sénateurs dans leur missive.

Dans l'entourage du président Kabila, c'est l'incompréhension. D'autant que, par l'entremise de Mer Security and Communication System, une entreprise israélienne, Kinshasa avait renforcé ces derniers mois des actions de lobbying auprès des instances américaines.

Raymond Tshibanda, ancien chef de la diplomatie congolaise, a même été nommé « envoyé spécial » sur place.

Et Barnabé Kikaya Bin Karubi, le conseiller diplomatique du chef de l'État, confie à Jeune Afrique avoir rencontré à plusieurs reprises trois des sénateurs signataires de cette « lettre assortie de menaces de sanctions ».

« Nous sommes surpris par le fait qu'ils reviennent sur un argumentaire dépassé, alors que nous avons eu à les expliquer de long en large la situation réelle, politique et sécuritaire, en RDC », dit-t-il.

« Nous avons l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, déplore le diplomate. C'est très inquiétant s'ils se contentent de ce que leur disent des opposants intéressés qui ne cherchent qu'en découdre avec le pouvoir en place à Kinshasa. »

L'ambassadrice américaine Nikki Haley attendue à Kinshasa

Quant à la situation sécuritaire épinglée dans la lettre, elle serait depuis « maîtrisée » dans le Kasaï, jure Kikaya qui en veut pour preuve « l'enrôlement des électeurs qui se poursuit » dans cette partie centrale du pays.

« Les procès des fouteurs de troubles s'y poursuivent. Le FBI et la justice suédoise travaillent déjà avec nous pour élucider le meurtre de deux experts onusiens [l'Américain Sharp et la Suédoise Zaida Catalán assassiné en mars dans le Kasaï, NDRL] », poursuit ce proche de Kabila qui regrette qu'« on ne retrouve nulle part ces évolutions de la situation dans la lettre des sénateurs ». Celle-ci, nuance Kikaya, « n'engage que ses signataires ».

« Nous, à Kinshasa, nous attendons au cours de ce mois d'octobre Nikki Haley, la représentante permanente des États-Unis aux Nations unies, le seul haut responsable américain qui s'est prononcé à plusieurs reprises sur la situation en RDC », indique le diplomate congolais.

« Si de nouvelles sanctions américaines tombent sur nous, ce serait un très mauvais signal », grimace pour sa part un ancien ministre.

Côté opposition, l'on se réjouit en revanche de cette sortie des sénateurs américains. Olivier Kamitatu, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, y voit une « nouvelle salve du Congrès américain qui invite Donald Trump à adopter des mesures pour la mise en œuvre de l'accord de la Cenco et le départ de Kabila ».

D'autant que le Rassemblement, la principale plateforme de l'opposition congolaise, ne plaide désormais qu'en faveur d'une transition sans le président actuel.