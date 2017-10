Cameroun: « Namkap » - L'événementiel au premier rang

Créée en juin 2016, cette jeune entreprise entend se positionner comme une référence au Cameroun

«Faire rayonner vos projets et augmenter votre chiffre d'affaires ». Un slogan et un objectif que s'efforce d'atteindre la start-up camerounaise « Namkap ».

Tirée d'une langue de la région de l'Ouest, cette dénomination signifie littéralement : « Soleil d'argent ». Comme pour illustrer l'immensité de la prospérité qu'elle compte bien offrir à ses partenaires, les Petites et moyennes entreprises (Pme) notamment.

Créée par Christelle Ngueping, 32 ans, par ailleurs lauréate du concours de beauté « Miss ronde et belle » 2017, Namkap vise à rehausser l'image de marque de nombreuses entreprises. Comment ? Grâce au marketing, au management et à la logistique évènementielle.

« Namkap », selon sa fondatrice, aide plusieurs structures à tenir le cap du succès. Concrètement, son pôle marketing-management contribue à : créer et construire des chaines de valeur, concevoir et implémenter des stratégies, concevoir et développer des produits et services, former une force de vente, vendre des produits et services ainsi que fidéliser des clients. Sur le plan de la logistique évènementielle, l'expertise de la start-up découle des services de logistiques d'accueil, d'hébergement, de transport...

L'objectif visé est de favoriser des gains de temps et d'argent grâce à une organisation rigoureuse des activités et des ressources, une assistance dans le recrutement et la gestion des prestataires, des conseils pour la maîtrise de budgets, une écoute et un suivi des participants... Depuis sa création en 2016, « Namkap » a fait ses preuves à travers plusieurs évènements à l'instar du Séminaire de l'Union internationale des avocats de Yaoundé sur la responsabilité médicale (juin 2017), de la Conférence internationale des barreaux (décembre 2016), la 56e Conférence annuelle du collège ouest africain des chirurgiens (février 2016)...

Produit de l'université de Yaoundé I (Sociologie), de l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (Esstic) (Edition et Arts graphiques) et de l'Essec, Christelle Ngueping dispose d'un background plutôt fourni pour envisager certains défis.

Normal alors qu'elle fasse preuve d'une envie de s'imposer comme une référence en matière de stratégie marketing pour les PME.