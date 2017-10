Ile Maurice: Il simule sa mort - «I want my father to pay...», dit Yvonne Goder

«I want him to get arrested by the police of his country and that he pays for everything he has done to us. Justice should prevail!» C'est le cri du cœur d'Yvonne Goder, 33 ans, de ses deux sœurs et de leur mère Efi.

Il y a 31 ans, le Mauricien Benjamin Goder simulait sa mort - il avait dit être atteint d'un cancer - et s'envolait pour Maurice où il a trouvé refuge.

Depuis qu'elle a compris la trahison de son père, Yvonne Goder n'a qu'une idée en tête. Que justice soit rendue à sa famille. Accompagnée de son époux Ashwin, la Britannique a fait une déposition formelle aux Casernes centrales, hier.

«Il est présumé mort mais je l'ai vu de mes propres yeux. Il était exactement comme ma mère me l'avait décrit. Il venait d'acheter la pâtisserie préférée de mon père...»

Dans sa quête de vérité, Yvonne Goder a foulé le sol mauricien pour la première fois en 2013. À l'époque, elle avait parlé à plusieurs personnes dans les environs de Mahébourg. Celles-ci lui avaient affirmé qu'elles avaient vu son père, Benjamin, il y a quelques années à peine. On lui avait même indiqué le resto dans lequel il aurait l'habitude de se rendre et l'endroit où il habiterait, relate-t-elle.

La jeune femme se rend sur place et rencontre des cousins de son père ainsi que des connaissances. L'une d'elles aurait confié à Yvonne Goder que son père habiterait la maison qui se trouve juste en face de la sienne. Mais lorsqu'elle tentera d'y aller, elle se fera insulter en pleine rue par une membre de la famille de son père. Celle-ci voulait, en fait, faire diversion afin de permettre à Benjamin Goder de se cacher. La manœuvre aboutira. Yvonne ne pourra apercevoir qu'une des mains de l'homme en question, agrippée à un des barreaux de la fenêtre...

Après cet incident, les amis et connaissances de son père auraient cessé de lui révéler des informations à son sujet. «Un ancien collègue de mon père, qui travaillait comme pompier, m'a dit que quelqu'un de sa famille l'avait appelé pour lui dire de ne plus rien me révéler à son propos», révèle Yvonne. Quelque temps après, la jeune femme regagne la Grande-Bretagne.

Mais ce n'est que partie remise. En 2017, Yvonne Goder débarque à nouveau à Maurice. Elle se rend avec son époux, un Britannique d'origine mauricienne, à Mahébourg afin de distribuer des copies d'un article paru dans le quotidien Sunday Express. Celui-ci raconte l'histoire de Benjamin, ses magouilles, ses fraudes, son usurpation d'identité et sa fausse mort, entre autres.

Ce jour-là, dit Yvonne, son mari s'est approché d'un homme de grande taille, qui achetait une pâtisserie et qui avait le dos tourné. «Quand il s'est retourné, je lui ai remis une copie de l'article et je me suis adressé à lui en anglais, raconte Ashwin. Il m'a fait comprendre qu'il ne parlait pas la langue et je lui ai parlé en kreol, bien que je ne le parle pas couramment. Il a compris que l'on recherchait cet homme, Benjamin Goder.»

Ashwin demande par la suite à sa femme de s'approcher. «Je voulais montrer à mon interlocuteur que c'était la fille du monsieur dont il était question.» Sauf que l'attitude de l'homme a grandement surpris le couple. «Il n'a plus quitté Yvonne des yeux. Quant à elle, on aurait dit qu'elle avait vu un fantôme», soutient Ashwin.

Que s'est-il donc passé ? Yvonne croit dur comme fer qu'il s'agissait de son père. «Il est présumé mort mais je l'ai vu de mes yeux. Il était exactement comme ma mère me l'avait décrit. Il venait d'acheter la pâtisserie préférée de mon père, était habillé de la même manière et tenait dans sa main une serviette, exactement comme maman me l'avait dit.»

L'homme aurait également pressé Ashwin de questions. «Il voulait savoir d'où venait sa famille ici à Maurice, ce qu'il faisait dans la vie.» Et pendant tout ce temps, il n'a pas quitté Yvonne du regard. «Il a voulu brouiller les pistes en nous disant que Benjamin habitait un coup à gauche, un coup à droite. Il a souri de façon mesquine quand je lui ai dit qu'il ressemblait beaucoup à mon père... » confie Yvonne.

Dans un premier temps, il aurait nié être Benjamin Goder, avant de s'en aller. Mais en constatant qu'Yvonne et Ashwin le suivaient, il leur aurait finalement demandé de faire un bout de chemin avec lui. Le sosie de Benjamin Goder consentira à répondre à quelques-unes de leurs questions, avant de leur dire de le suivre pour qu'il leur parle de Benjamin...

«He firstly said that he didn't speak or understand English but when he forgot, it's a habit you know, when you live with people who didn't speak your mother tongue you try to help them by speaking theirs and that what he did. He'd make a mistake and our doubts were no longer.» L'homme qui avait prétendu au début de leur rencontre ne pas comprendre l'anglais s'est finalement adressé à Yvonne et son mari dans un anglais parfait.

«Il a vu que je galérais avec certains mots et il m'a facilité la tâche sans s'en rendre compte. Et quand il a réalisé, il était trop tard, il a gardé son calme, ses mains tremblaient et il nous a invités à le suivre», souligne Ashwin. Le couple refusera toutefois, de peur qu'il n'ait de mauvaises intentions.

«J'ai vu son cercueil, j'ai pleuré... »

Dans l'article rédigé par le journaliste britannique James Murray, Efi GoderMarch raconte qu'elle n'a jamais vu le corps de son mari quand il est décédé. Les funérailles ayant été organisées par les amis et la famille de Benjamin Goder, qui se trouvent en Angleterre. «J'ai vu son cercueil, j'ai pleuré, fait mon deuil. Aucune des personnes qui avaient préparé son enterrement n'y avait assisté», déclare Efi dans une vidéo. Lorsque nous l'avons sollicitée par téléphone, Efi GoderMarch nous a répété la même chose. Elle a précisé que c'est uniquement sa fille qui a fait le déplacement à Maurice.