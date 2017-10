Congo-Brazzaville: Le pays se félicite des discussions avec la mission du FMI

Les agents du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville ont repris, ce mercredi, leur grève… Plus »

« Ces mesures devraient conduire à retrouver une situation plus équilibrée des finances publiques, d'autant que le pays devrait disposer à court terme de marges budgétaires améliorées, liées à la hausse de sa production pétrolière, associée à une conjoncture plus favorable quant à l'évolution des prix du brut », a déclaré le ministre des Finances et du budget, Calixte Nganongo, cité dans le communiqué.

Selon le même communiqué, le gouvernement congolais a exprimé son engagement à la mission du FMI à procéder aux réformes structurelles et à poursuivre les ajustements budgétaires déjà engagés. Ce qui devrait permettre de relancer la croissance et renforcer la confiance avec les investisseurs.

« Cette mission qui a permis de poursuivre le dialogue entre les autorités congolaises et le FMI, s'inscrit dans la recherche de solutions dans le cadre de la Cémac pour rétablir les équilibres macroéconomiques face à une conjoncture régionale difficile », indique un communiqué de presse publié le jeudi par le ministère des Finances et du budget.

