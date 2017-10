Congo-Brazzaville: Education - La capitale s'apprête à accueillir un salon sur l'orientation scolaire et professionnelle

La capitale de la République du Congo accueillera, du 9 au 11 octobre prochain, la première édition du Salon de l'orientation scolaire et professionnelle sur le thème « L'orientation comme vecteur de réussite ». L'ouverture de ce salon sera placée sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba.

Organisé par la Société Clavis Atlas Services en partenariat avec les trois ministères du sous-secteur de l'Enseignement, ce salon a pour objectif de répondre efficacement à cette problématique en écoutant, identifiant, informant et orientant. Comme le souligne le programme, le deuxième enjeu est que chaque élève et/ ou étudiant puisse construire aisément son projet académique en ayant connaissance de toutes les opportunités de filières d'études supérieures possibles ; les conditions d'accès aux meilleures universités et grandes écoles à l'étranger, les préparatifs aux différents concours, les formations continues et possibilités qui s'offrent aux professionnels (... ).

Le cas du Congo Brazzaville a particulièrement interpellé la Société Clavis Atlas Services. Il a subi depuis plusieurs décennies des troubles multiples, qui ont malheureusement conduit entre autres à une régression manifeste au niveau de l'éducation, la surpopulation constatée dans les écoles publiques et même à l'université en est une des conséquences majeures (des classes pouvant atteindre des effectifs de 370 élèves etc.).

L'expérience de la Société Clavis Atlas Services en matière d'orientation, ses partenariats avec de Grandes Universités, des écoles et Centres de formation de renom lui donnent aujourd'hui un statut d'acteur privilégié dans l'organisation des séjours académiques à l'étranger. Fort de ses tournées dans les écoles, lycées et universités ; dans le monde et particulièrement en Afrique, le constat est qu'il existe aujourd'hui un énorme déficit en matière d'orientation.

A noter que la Société Clavis Atlas Services est une centrale de services à la disposition des personnes et des entreprises spécialisées, entre autres, dans les domaines de l'éducation et de la formation.