Cameroun: Jean Tobie Hond - « Les décisions doivent s'exécuter de bonne foi »

interview

Secrétaire général du Conseil national de la Communication

Le 22 septembre dernier, à la faveur d'un communiqué rendu public par le Cnc, plusieurs professionnels et organes médiatiques récalcitrants ont été sanctionnés. Régulation rime-t-elle toujours avec répression ?

La sanction fait partie des prérogatives que nous confère le décret du 23 janvier 2012 qui réorganise le Conseil national de la Communication ainsi que la loi du 19 décembre 1990 relative à la liberté de la communication sociale en son article 88. Le conseil sanctionne parce que c'est l'organe qui apprécie le fonctionnement de l'activité médiatique. Le journalisme ne saurait être une activité passe-droit. L'exercice de ce libre métier est encadré par des règles normales dans un état démocratique comme le nôtre. La liberté de presse doit se conjuguer dans la vie sociale avec d'autres libertés fondamentales. Notamment celles consacrant le respect de la vie privée, de la notoriété et de l'honorabilité des personnes.

La suspension temporaire est-elle l'unique moyen de corriger les dérives observées dans l'activité des médias ?

Pour que nous arrivions à la sanction, il faut que plusieurs étapes aient été dépassées. Avant d'en arriver à ce stade, nous avons une fonction de sensibilisation et de pédagogie que le Cnc exerce au quotidien. La sanction est une fonction extrême mise en route lorsqu'à plusieurs reprises, un organe ou un professionnel est rappelé à l'ordre après le constat d'une pratique quotidienne et récurrente de délits. Le Cnc n'outrepasse pas le cadrage juridique qui lui permet de prendre des mesures. Il sanctionne sur une base légale et réglementaire. Le décret du 23 janvier 2012 qui réorganise le Cnc, donne le pouvoir d'administrer des avertissements et des sanctions. Ces dernières sont des suspensions temporaires pour une durée n'excédant pas 6 mois ou définitives. Ce dernier levier nous ne l'avons activé qu'une seule fois en presque 6 ans par rapport à une situation que nous avons jugé gravissime et inacceptable.

Malgré ces sanctions, on observe des réticences dans leur application...

Le Cnc est une autorité administrative indépendante qui prend des décisions fondées sur les dispositions réglementaires justifiant sa compétence et son action. Une fois que ces décisions sont prises et s'adressent aux citoyens, ceux-ci en principe doivent s'exécuter de bonne foi. Ce qui se passe dans plus de 90% des cas. Dans le cas contraire, le Cnc va recourir à la puissance publique, à l'autorité administrative compétente pour conduire l'application effective de ses décisions. Il s'agit du gouverneur, du préfet, du sous-préfet du ressort du siège social de l'organe incriminé. Nous n'allons pas descendre dans les quartiers pour faire du rodéo afin que nos décisions soient appliquées. L'Etat est un continuum, organe par organe. Nous jouons notre part et les autres organes doivent poursuivre l'exécution des décisions que nous prenons.