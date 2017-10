Afrique de l'Ouest: Sahel-Sahara, la discrète guerre des Etats-Unis

Si plusieurs villes du pays ont connu des marches dites de la colère de l'opposition togolaise hier jeudi et de… Plus »

Les actions secrètes des Etats-Unis sur le continent s'accompagnent généralement de programmes d'entraînement des forces locales, (« train and equip », selon la terminologie militaire américaine). La méthode consiste à « accompagner » les partenaires militaires locaux, ce qui signifie être amené à combattre côte à côte mais en laissant les armées locales constituer le gros des troupes. Elle consiste également à soutenir l'effort logistique et en matière de renseignement au profit des forces de la région, comme ce fut le cas notamment à Diffa, au Niger, face à Boko Haram.

Voilà pour la partie visible. A ces opérations connues s'ajoutent celles des forces spéciales, le SOC-Africa, (Special Operations Command for Africa) qui lui opère dans les zones grise entre « la paix et la guerre ». Un récent rapport officiel évoquait 1 700 opérateurs sur le tout le continent.

C'est la première fois qu'une présence opérationnelle de soldats américains est reconnue dans la zone sahélo-saharienne. Les activités américaines y sont pourtant nombreuses depuis le début des années 2000 : l'initiative Pan Sahel Initiative (PSI) de lutte contre le terrorisme lancée en 2002, renommée en 2004 Trans-Sahara Counter Terrorism Initiative (TSCTI). Des programmes de formations, d'entraînement et d'équipement... Et, chaque année, le très conséquent et médiatisé exercice Flintock qui s'est d'ailleurs déroulé à plusieurs reprises au Niger.

