Afrique: Monnaie - le Congo va abriter la prochaine réunion des ministres des Finances de la zone franc CFA

Les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions régionales de la Zone franc se sont réunis, le 5 octobre 2017 à Paris, sous la présidence de leur homologue français, Bruno Le Maire.

Dans un contexte économique marqué par une reprise modérée de la croissance à l'échelle du continent africain, les ministres des Finances, les gouverneurs des banques centrales et les présidents des institutions régionales ont renouvelé leur voeu d'œuvrer pour le développement de la Zone franc et de mettre en œuvre des politiques économiques adaptées aux intérêts des populations.

La zone franc, comme espace de dialogue nécessitant une approche coordonnée

Les participants ont réitéré leur volonté de continuer à faire de la Zone franc un espace de dialogue ouvert et de coordination des politiques publiques, en lien avec les principaux bailleurs et institutions. Un tel espace reste un facteur de stabilité et de développement, unique à l'échelle mondiale.

Ils ont relevé le recul de la convergence et des risques découlant d'un ré-endettement rapide. Pour garantir le bon fonctionnement des unions monétaires, ministres et gouverneurs se sont accordés sur la nécessité d'une approche coordonnée. Un débat a eu lieu autour des modalités d'une mobilisation accrue des recettes fiscales non-pétrolières et sur un ensemble de principes à ce sujet.

Mobilisation tous azimuts des recettes fiscales

En zone Uémoa comme en zone Cémac et dans l'Union des Comores, ils ont appelé à une mobilisation accrue des recettes fiscales, qui passera par l'élargissement des assiettes, le renforcement de la transparence et des capacités des administrations fiscales, l'harmonisation de certaines règles au niveau sous-régional, ainsi que la bonne coopération,

Dans le cadre du dialogue et de la coordination des politiques fiscales, les participants ont souligné l'intérêt de la plate-forme collaborative multi-bailleurs et ont convenu de prolonger leurs travaux en vue de la réunion d'avril 2018.

Il a été également évoqué la tenue des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, prévues à Washington du 13 au 15 octobre 2017. A cette occasion des discussions sur les prochaines étapes de la revue du cadre de viabilité de la dette ont eu lieu, en lien avec la nécessité d'une mobilisation accrue des recettes fiscales.

Les participants ont accepté l'invitation des autorités congolaises de tenir la prochaine réunion des ministres des Finances de la Zone franc à Brazzaville.