Gabon: France - Pierre Péan condamné pour diffamation contre Ali Bongo

On retrouve la même satisfaction du côté de la défense de l'écrivain. Maître Florence Bourg estime que Pierre Péan a été condamné pour de petits détails sur une tentative d'assassinat sur un opposant gabonais. Et de crier victoire en soulignant que « toutes les demandes de publication » du verdict d'Ali Bongo ont été rejetées par le tribunal.

Le livre de Pierre Péan Nouvelles affaires africaines, mensonges et pillages du Gabon met en cause le président Ali Bongo dans plusieurs affaires, dont des assassinats.

Le verdict est tombé ce jeudi après-midi. Il vient de condamner Pierre Péan pour « avoir porté atteinte à l'honneur et la considération d'Ali Bongo » pour des propos qui se trouvent dans l'ouvrage. Et plutôt surprenant, les deux parties se disent satisfaites par cette décision.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.